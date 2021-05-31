台灣疫苗數量不足，香港則是有疫苗但接種率仍維持低位，香港政府為了提升接種率，為公務員及其他政府僱員提供「疫苗假期」，每接種1劑新冠疫苗就有1日有薪假期，並強調打疫苗將會是香港市民到大陸或出國外旅遊不可少的要求。

港府31日下午3點召開記者會，表示將推出多項措施鼓勵市民接種疫苗，並為公務員及其他政府僱員提供「疫苗假期」，措施將於6月1日起至8月31日期間實施，每打1針疫苗可獲1日假期，目標是在今年9月前大幅提升香港的新冠疫苗接種率，並強調打疫苗將會是市民到大陸或出國外遊必不可少的要求。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，將以疫苗氣泡為基礎考慮恢復放寬措施，而港府亦會要求未接種疫苗人士遵守嚴謹限制，例如須檢疫較長時間、接受更頻繁的檢測，或不允許未接種疫苗人士進入餐廳及學校等特定場所。

陳肇始說，在餐廳，已接種疫苗人士可與多人同坐一桌，例如已接種疫苗的成人可帶同無打疫苗的兒童或長者吃飯，並放寬至12人一桌。

此外，港府指出，香港已連續37日沒有新增源頭不明個案；截至昨晚（30日），已接種236萬劑新冠疫苗。

(中時 )