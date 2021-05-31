本土疫情升溫，投資市場一片恐慌，基金申購表現也隨行情起伏，不過，基富通總經理黃致淵表示，定期定額申購人數維持穩定攀升態勢，以基富通平台為例，定期定額扣款人數連續14個月成長，預估5月不受疫情影響、仍會持續成長。

黃致淵分析，過去這段時間的快速反彈走高，看到的是很多投資人用單筆方式參與市場上漲行情，但經過一大段的上漲後，不少投資人開始居安思危、改採定期定額的方式來介入；避免了所有資金一次買在高點的風險，定期定額每月扣款可以理性利用時間來平均投資成本，降低投資風險，在市場震盪之際，受到不少投資人青睞。

黃致淵指出，基富通今年4月份定期定額扣款人數較去年同期成長75％，扣款人數的已經是連續第14個月成長，預估5月仍會持續成長；在扣款金額方面，4月份單月定期定額扣款金額較去年大增150％，這都不包含好享退專案的統計。

金融市場漲跌不可預測，投資一定會有風險，黃致淵建議，投資人要訂定適合各種市場狀況的投資策略，而定期定額投資方式，不管投資新手或老手，都可以做好風險分散，再輔以有耐心長期、紀律的投資下，有效的累積財富。

(中時 )