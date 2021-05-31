據外媒聯合調查披露，美國家安全局在2012年到2014年間與丹麥軍事情報部門合作，通過網際網路監視瑞典、挪威、德國、法國等高官活動。外交部發言人汪文斌譏諷，事實一再證明，美國是公認的全球頭號「黑客帝國」和竊密大戶。

汪文斌表示，美國竊密的對象不僅包括競爭對手，也包括美國自身的盟友，稱得上是大規模、無差別竊聽竊密的慣犯高手。即便是美國盟友，也對此表示不可接受。

汪文斌表示，具有諷刺意味的是，這樣一個竊密大戶居然打著「清潔網路」的旗號，聲稱要維護網路安全，這充分暴露了美國維護網路安全是假，打壓競爭對手是真，維護盟友安全是假，維護自身霸權是真。

「美方的所作所為是否符合其《情報法》的規定，是否符合美方與其盟友間《數據跨境流動協議》的精神，是污染網路還是清潔網路，美方應當給國際社會一個交代。」汪文斌呼籲，國際社會應共同揭露和抵制美國的網絡霸凌行徑，不要為「黑客帝國」的非法行為做嫁衣。

綜合外媒今日（31日）報導，丹麥國家廣播電視台（DR）引述九名消息人士的話稱，美國國安局於2012年和2014年，通過丹麥的信息電纜監視瑞典、挪威、法國和德國的高級官員。除梅克爾外，被監視對象還包括德國時任外長施泰因邁爾和德國前財政部長施泰因布呂克。

梅克爾辦公室發言人被問及此報導時說，該辦公室也是從媒體那裡得知有關消息，但拒絕做進一步評論。施泰因布呂克告訴德國媒體，「情報機構的確在攔截和監視其他國家的高級代表的信息，這很荒唐……我認為這是一個政治醜聞。」

(中時 )