疫情升溫，全台提升至第三級警戒，為加強防疫，中央提出學生停課、上班族居家辦公等措施，基隆市公車搭乘人數減半，市府配合整體防疫，明日起縮減公車班次，此外，通往台北的快捷公車也拉長班距時間，會請業者多加注意乘載情形，機動增加班次。

基隆市長林右昌表示，現在學校全部停課，通學的乘客減少，加上許多上班族開始居家辦公，讓鐵、公路的運輸量大幅降低，每天搭乘公車人數，只有疫情爆發前的2到3成，5月中旬第一次彈性調整公車班次，每天減少110班次，因3級警戒延長到6月14日，市府決定自6月1日起再調整減少220班次。

公車處長陳新埤指出，過去公車每天行駛1100班次，兩次減班共330班次，減少約3成，依目前搭乘率評估，不會造成擁擠情況。

此外，行駛國道往返基隆、台北的快捷公車也首當其衝，因此，客運業也向公路總局提出減班申請，林右昌說，公路總局日前核定，3條路線都會進行調整，其中1088路線「暖暖至南港展覽館」減班幅度比較小，平日是減為38班、假日20班次。

1579路線「基隆市中正區至台北市中山區」尖峰時段調整為20到40分一班，離峰時段60到120分鐘一班；2088路線「基隆女中至市府轉運站」尖峰時段調整為6到8分鐘一班，離峰時段30到60分鐘一班。

林右昌強調，為避免民眾候車排隊時過於集中，已請業者多注意排隊動線及人潮聚集狀況，並機動派班。

(中時 )