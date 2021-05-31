中央大學校長周景揚與陽翼先進科技公司執行長張懷謙近日透過視訊完成締約合作，雙方聯手挑戰「深太空」(deep space)任務，2023年將科學酬載儀器帶往月球並登陸，進行月地間的深太空輻射環境觀察和酬載實驗驗證，完成台灣首次的國際登月任務。

陽翼先進科技公司為日本Space BD公司在台灣之獨家代理商，已取得日本航太總署 (JAXA） 獨家授權多項太空商業服務。中央大學與陽翼先進科技公司締約，要把中央大學成功研發的「飛鼠號」技術延伸，進一步挑戰「深太空」任務。

中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥表示，人類夢想移民火星，其中距離地球最近的是月球，美國國家航空暨太空總署（NASA）已宣布2023-2024年「重返月球」計畫，試圖將把人類再次送上月球，以月球作為永久基地和前進火星之先導任務，使得登月計畫再次成為國際熱門議題。

中央大學太空科學與工程學系教授張起維說，中央大學自主研製的立方衛星「飛鼠號」，今年一月在美國順利發射，並在台灣成功接受到訊號，透過進一步精進改良，可望挑戰更艱鉅的「深太空」任務，迎接更大的挑戰。

周景揚強調，中大擁有全國獨一無二的太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心，已經成功自主研發及發射衛星酬載與小型人造衛星。透過人才的培育，真正落實台灣航太教育向下扎根的目標，同時也積極和業界與政府合作，將研究與實務面結合。

周景揚說，希望藉由此次的技術合作，提升中大衛星電腦在1000公里以上，於不同輻射環境中的適應能力，以更高格局迎上即將來臨的月球、深太空開發與科研龐大的市場需求，同時探測月地間的太空輻射環境，迎接台灣太空科技發展新局。

中央大學說，國內有多間廠商見到低軌通訊衛星的商機，有興趣發展衛星及地面端的元件或產品。中大太空科學與科技研究中心將與Space BD合作擬定可對有興趣企業提供的產學合作太空設計、整測、實飛認證套餐，以將中大的太空設計整測經驗回饋給有意進軍太空市場的國內產業界。

(中時 )