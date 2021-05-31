臺企銀(2834)今日召開線上法說，雖因提存費用增加，使2021年首季獲利出現衰退，但利差及存放利差均持續提升，預期下半年獲利成長表現可望好轉。未來除持續深耕中小企業核心業務外，亦將積極開拓多元獲利管道，因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能。

臺企銀首季合併淨收益55.63億元，季增0.88％、年增1.08％，惟稅前獲利12.98億元，季減16.56％、年減15.8％，稅後淨利11.01億元，季減11.07％、年減13.28％，每股盈餘（EPS）0.15元。該行表示，主因考量疫情仍具不確定性，因此增提備抵呆帳提高風險承擔能力。

臺企銀會計處長周玉娟指出，前4月自結提存前稅前淨利32.93億元、年增5.64％，但因去年承接不少中小企業紓困方案，雖有信保基金擔保，仍需提列費用因應，因提列年增14.76％，使稅後獲利15.64億元、年減0.09％。今年獲利表現預期維持穩定，成長則需視提列狀況。

臺企銀首季利息淨收益43.21億元，季增3.97％、年增1.04％，手續費淨收益7.71億元，季增8％、年增6.11％。放款餘額1.22兆元、年增7.31％，存款餘額1.47兆元、年增0.81％，總存放利差1.28％、淨利差0.96％，季增0.04及0.05個百分點。

臺企銀指出，首季手續費收入成長動能主要來自財管及企金放款，財管手續費收入約4.59億元，主要來自基金業務貢獻達約81％。放款手續費收入約2.19億元、主要來自企金，但金額年減1900萬元，主因房貸壽險佣金率調降、個金手收減少。

至於首季放款餘額成長，主因去年疫情爆發後資金需求增加，積極協助中小企業度過財務困境，全力配合辦理紓困貸款及還款措施，並辦理各項政策性融資及振興貸款。存放利差及淨利差提升，主要反映放款結構調整及活存比提升成效。

臺企銀首季信用成本0.36％、年增0.05個百分點，逾放比自0.5％略升至0.51％、覆蓋率自233.6％升至238.49％。該行表示，主要反映中小企業仍受疫情影響、且較易受外在經濟環境影響，目前沒有發生較大個案提存，但將持續關注受疫情影響較高產業，落實貸後管理。

臺企銀表示，未來承作新案將審慎評估個案經營狀況、還款來源等，並適時調整授信標的，以分散產業分險。截至3月底擔保品已拍定，預定今年可收回金額約7.36億元，惟近期受疫情升溫影響，未來回收時程將依法院實際處理程序而定。

展望後市，雖然部分國家疫情再度升溫、貿易爭端持續干擾，但臺企銀預期隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，將帶動全球經濟加速復甦，配合台商回流與跨國大廠加碼投資，有助推動相關放款業務，台灣經濟中長期前景仍偏穩健樂觀。

臺企銀表示，將持續調整放款結構，持續鎖定中小企業業務拓展、提升相關放款比率，並逐步降低政府公營事業放款水位，同時積極拓展企業客戶及企業員工薪資轉帳等活期存款業務，提升活存比，盼利差可穩定擴大。

放款方面，臺企銀除持續推動兆元振興，聚焦6大核心產業、拓展新創重點產業以振興經濟動能，並提供台商資金匯回諮詢等一條龍式服務，有助台、外幣放款業務拓展。財管業務則將加強基金及海外債業務，增加手續費收入，預期下半年整體獲利成長將獲得改善。

同時，臺企銀仍將將積極提升授信風險管控能力、加強逾放催收，視逾放比、覆蓋率及單年度盈餘成長情形綜合評估，適度增加提存金額，以提升風險因應能力，以縮短與國銀整體平均的差距，並提升覆蓋率表現。

面對近期國內疫情升溫，臺企銀表示已立即啟動疫情指揮小組應變，展開異地備援、分層辦公及居家辦公等措施降低影響，目前尚無行員確診，僅因家人確診而居家隔離，目前營運狀況穩定。後續將持續密切注意疫情發展，滾動式檢視並調整應變措施。

(時報資訊)