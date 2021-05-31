近日得益於通膨擔憂的緩解，以及人民幣走強，港股延續五月中旬以來的反彈，周一開高走高。

周一香港恆生指數收漲27.39點或0.09%，為29151.80點。國企股(H股)漲95.57點或0.89%，為10889.12點。

中國中央發布消息，三孩政策開放，一對夫妻可生育三個小孩，有利於改善少子化問題。

蒙牛乳業漲2.4%；錦欣升殖漲17%。

醫藥股集體上漲，歐康維視、金斯瑞、四環醫藥皆漲逾10%。

美團開高走高，大漲10.9%，報294.0港元。美團公布第一季財報，經調整淨虧損38.92億元(人民幣)，劣於去年同期的虧損2.1億元；營收年增121%，為370.16元(人民幣)。大和認為美團首季表現合乎預期，重申買進評級，但目標價從450港元下調為425港元。

比亞迪由黑翻紅，漲1.1%。比亞迪上周五晚間表示，公司持股3.31%董事夏佐全擬減持A股1200萬股，主要用於個人資金需求；減持計畫完成後，三年內不再減持。

久泰邦達能源大跌37%，報3.01港元。該公司上周五也跌逾60%；該公司本月中獲納入MSCI中國指數，今年以來股價急升；上周五股價卻大跌；市場認為涉及到股東股份遭到斬倉有關。

(時報資訊)