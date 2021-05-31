31日最新消息，韓國鋼鐵製造業者可能會對汽車鋼用產品漲價，同時，這也是四年來第一次。若屆時可順利轉嫁的話，將會對韓國鋼鐵業者獲利，產生很大貢獻度。

據悉，韓國最大鋼鐵製造商浦項鋼鐵（POSCO）與現代汽車以及起亞已達成協議，將一公噸車用鋼產品售價提高至5萬韓元，約45美元。

因大宗物資鐵礦砂成本增加，而這種鐵礦砂又是鋼鐵生產主要原物料之一。

根據韓國礦物資源公社（KORES）數據，鐵礦砂價格於28日一舉躍升至每公190.51美元，較2020年同期的97.09美元要多上快兩倍左右。

韓國第二大鋼鐵製造業者現代鋼鐵（Hyundai Steel）也表示，已與集團內買家現代汽車與起亞商議，將一公噸車用鋼的價格提高至5萬韓元。

現代鋼鐵賣給現代汽車與起亞的車用鋼品量，就占其總業績三成左右。因為都屬於同一個現代汽車集團，而現代汽車也是全球銷售量第五大汽車製造商。

產業分析師認為，鋼鐵製造業者可以通過漲價，將大漲的原物料價格轉嫁給下游企業客戶，這對財報有很大的挹注。

2021年第一季，現代鋼鐵的淨利為2199億韓元，而2020年同期卻是淨損1154億韓元。

浦項鋼鐵表示，在全球景氣陸續從新冠疫情中復甦下，由於外界需求強勁，第一季度淨利年增1.62倍至1.13兆韓元。

現代鋼鐵指出，計劃在未來幾周內與韓國三大造船廠，包括大宇造船和海洋工程，韓國造船和海洋工程，以及三星重工就所需鋼品進行價格協商。

之前，浦項鋼鐵早已與這三大韓國造船廠分別達成造船厚鋼板價格協議，但細節並不清楚。

(時報資訊)