臺灣企銀31日舉行線上法人說明會，由副總經理張佑銘主持，公布2021年第一季營運概況，獲利能力合併稅前淨利12.98億元，較去年同期減少2.44億元，資產品質部分，逾放比0.51％、備抵呆帳覆蓋率238.49％。

臺企銀會計處處長周玉娟指出，2021年第一季合併提存前稅前淨利23.98億元，與去年同期水準相當，主要反映臺企銀放款業務推展有成及利差水準逐漸擴大，2021年第一季總放款營運量較去年同期成長7.31％，總存放利差及淨利差分別為1.28％及0.96％，分別較前一季增加4個基本點及5個基本點，惟合併稅前淨利12.98億元較去年同期減少2.44億元，主要是考量疫情仍具有不確定性，增提備抵呆帳以提高臺企銀風險承擔能力。

近期國內疫情升溫，為降低疫情對臺企銀造成的影響，臺企銀立即啟動疫情指揮小組應變，展開異地備援、分層辦公及居家辦公等措施，同時也密切注意疫情發展，滾動式檢視並調整應變措施，目前營運穩定。

值此動盪之際，臺企銀持續堅守中小企業專業銀行的使命，力挺紓困貸款推動，協助受疫情衝擊的中小企業取得活水資金。臺企銀表示，除中小企業核心業務外，也將積極開拓多元獲利管道，同時因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能，厚植銀行獲利基礎，並在法令遵循下衝刺業務。

臺企銀分析，雖部分國家疫情再度升溫，加上國際貿易爭端持續干擾全球經貿，不確定因素仍然存在，然而隨各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案，全球經濟將加速復甦，台商回流與跨國大廠加碼投資台灣，有實質置產需求，將有助於推動相關放款業務，台灣經濟中長期發展前景偏向穩健樂觀。

臺企銀近年亦致力發展綠色金融，主辦多筆綠能、風電產業等大型聯貸案及發行綠色債券，為永續綠能在地化盡心力；同時臺企銀落實節能減碳政策，制定各項節水節電措施，陸續規劃於中南部分行屋頂建置太陽能發電設備，減碳效能可期。

張佑銘表示，臺企銀目前正積極針對簽署支持並導入TCFD結構及依循SASB行業準則揭露ESG執行成效進行規劃，今年股東常會也期望能增加獨立董事席次，強化董事會職能及功能性委員會運作，落實公司治理以健全經營，達成永續發展目標。

(工商 )