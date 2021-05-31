IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics）新推出之ESDCAN03-2BM3Y車規低電容雙通道瞬態電壓抑制器（TVS）為汽車CAN和CAN-FD提供高性能的電壓抑制保護，產品封裝小，性能領先市場。

隨著車載高密度ECU電控單元越來越多，例如，ADAS先進駕駛輔助系統、自動駕駛控制器和車用閘道器，車商對於高度小型化的高性能保護元件需求越來越高，意法半導體之封裝面積1.1mm x 1.0mm的新TVS產品可滿足高度小型化和高性能需求。相較於傳統的SOT23-3L和SOT323-3L封裝TVS，新產品可節省高達75％或是更多的PCB電路板面積。

ESDCAN03-2BM3Y的最低鉗位元電壓為33V和37V（16A時的傳輸線脈衝），瞬變保護性能非常出色。該元件還通過ISO 16750-2的車用電瓶搭電和電池極性接反測試，極強的穩定性可耐受15kV ESD接觸放電（ISO 10605）衝擊，額定3.3A峰值脈衝電流，能夠處理強湧流。

除了CAN和CAN-FD匯流排外，3.3pF的線路電容使TVS能保護高速的傳輸訊號，例如，FlexRay和USB。此外，如此小的電容還可簡化PCB設計，在設計訊號線配置時可提供額外裕量。

(工商 )