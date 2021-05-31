被地方政府視做政績的觀光工廠，因疫情再次爆發業績幾乎歸0，卻屢被排除在紓困之外，有業者就說，從去年就已經不斷反映，他們雖是製造業，實際做的是觀光業服務，但紓困方案始終都沒有想到他們，盼能獲得重視：新北市經發局表示，目前以防疫為主，相關反映會討論。

新北市目前總計有25間觀光工廠，主要收入有DIY實作與產品販賣，但疫情再度爆發，除了食品業，其他類別收入微乎其微。

就有業者抱怨，從去年疫情爆發後，觀光工廠收入已經大減7到8成以上，去年底好不容易靠著國旅爆發，恢復往日8到9成業績，不到短短幾個月，又全數跌入谷底，真的快撐不下去。

有業者指出，他們雖都是製造業起家，是由經濟部管轄，但實際做的都是觀光業的服務，但中央與地方提到對於觀光業紓困，他們卻始終被排除在外，確實相當灰心。

新北市經發局工業科長高弘儒表示，目前以防疫為主，尚不知影響範圍為何，有相關勞工紓困，市府去年也有協助業者在超商上架，業者提到的問題也一直有在討論，尚未定案。

(中時 )