台南市政府警察局婦幼警察今日啟動異地辦公，部分人力分流至永康警分局5樓辦公。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

因應新冠肺炎疫情，台南市政府警察局婦幼警察隊去年已訂定防疫工作人力備援及辦公場所應變實施計畫，並實施異地辦公演練。隨著近期疫情升溫，全台疫情警戒提升至第3級，婦幼警察隊長蔡明宗指示於31日正式啟動異地辦公，將部分人力分流至永康警分局5樓辦公，維護公務運作順暢不中斷。

婦幼警察隊表示，第2辦公室人員先前已將個人使用的電腦及相關辦公設備，運送至第2備援辦公室進行安裝及測試，於今日進駐辦公，經測試遠距視訊會議、公文線上系統設定、差勤電子表單系統、110受理報案系統等全數通過測試，一切順暢，正式啟動異地辦公。

婦幼警察隊第2辦公室所進駐的人員，動線將與永康分局派出所服勤人員分開，且每日量測體溫及消毒清潔工作，降低染疫風險及交叉感染的機率，確保緊急情況時，所有業務仍如常運作。

婦幼警察隊說，雖然於防疫期間，各級學校紛紛停課，另為避免群聚，該隊目前暫停校園婦幼人身安全宣導活動，但為使婦幼安全宣導工作能繼續推展不間斷，婦幼隊仍將利用網路社群及大眾傳播媒體，持續宣導婦幼安全工作。

(中時 )