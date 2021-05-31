疫情嚴峻，台北市私立奎山實驗高級中等學校29日不顧防疫，依然舉辦實體畢業典禮，北市教育局依據傳染病防治法規定，裁處奎山學校財團法人及現場王姓董事30萬元罰鍰、鄭姓及林姓校方人員各6萬元罰鍰，以上共計72萬元整。

北市教育局指出，已安排召開台北市私立學校諮詢會，將就本案相關情事，依私立學校法等相關規定進行議處，包括減招及追究失職董事等處分。

(中時 )