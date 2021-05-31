堅持辧畢典慘了 奎山高中吞72萬罰單 還要減招 16:552021/05/31 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市私立奎山實驗高級中等學校29日不顧防疫，依然舉辦實體畢業典禮，被教育局開罰72萬元。（摘自奎山中學官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，台北市私立奎山實驗高級中等學校29日不顧防疫，依然舉辦實體畢業典禮，北市教育局依據傳染病防治法規定，裁處奎山學校財團法人及現場王姓董事30萬元罰鍰、鄭姓及林姓校方人員各6萬元罰鍰，以上共計72萬元整。 北市教育局指出，已安排召開台北市私立學校諮詢會，將就本案相關情事，依私立學校法等相關規定進行議處，包括減招及追究失職董事等處分。 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 (中時 ) #北市教育局 #奎山 #72萬 #減招 #罰鍰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 北市停課首日「酷課雲」遭百萬人次塞爆 教育局：今採分區分流使用 10:172021/05/18 生活 冷靜期奏效 大陸Q1離婚數減逾7成 04:102021/05/18 焦點新聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 雨下對地方？全台水庫進帳曝光 緩解限水關鍵看這2天 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 在美藥廠台人揭5大錯誤觀念 急呼籲：打疫苗不是挑iPhone - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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