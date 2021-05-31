高市議員李眉蓁攜手清景麟教育基金會從5月31日到6月14日，提供便當及咖啡共1萬份給醫院。（李眉蓁提供／柯宗緯高雄傳真）

隆大營建公司董事長陳武聰則捐助300萬元給港都警友會，作為高雄員警健檢增額補助經費。（柯宗緯攝）

國內疫情嚴峻之際，高雄民間各界主動送暖。高市議員李眉蓁攜手清景麟教育基金會從5月31日到6月14日，提供便當及咖啡共1萬份給醫院。隆大營建公司董事長陳武聰則捐助300萬元給港都警友會，作為高雄員警健檢增額補助經費。

李眉蓁與清景麟教育基金會為表達對第一線抗疫醫護人員的感謝，從今天起到6月14日，提供麟家飯便當、麟咖啡共1萬份，給高醫、高雄榮總、高市立聯合醫院，為辛苦的醫護人員加油。清景麟教育基金會也在網路發起「一人一留言、全民挺醫護」活動，歡迎社會各界一起來為醫護人員加油打氣。

李眉蓁表示，疫情越來越嚴峻，死亡人數逐日攀高，多數人可以躲在家裡，但醫護人員必須衝到第一線抗疫，情操令人感佩，希望大家為醫護人員加油打氣，大家相互勉勵、共同合作，一起戰勝病毒。

此外，身為高市港都警友會的理事長、南六董事長黃清山表示，近日總共收到387.60萬元捐款，並已匯入高雄銀行公庫部保管金專戶，指定贊助110年度員警健檢增額補助用途使用。

其中，隆大董事長陳武聰個人一口氣，就豪氣捐了300萬元。據悉，陳武聰雖然不是該會成員，但仍熱心公益。

港都警友會發動捐款，主要是鑑於不久之前，有位員警為了追捕嫌犯時，途中心臟衰竭不幸死亡，但有感於政府公部門編列員警健檢預算不足，因而發動捐款，照護員警健康。

(中時 )