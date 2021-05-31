美股崩盤不遠了？美國知名經濟學家、金融通訊作家、鄧特公司（HS Dent）的創辦人鄧特（Harry S.Dent）日前警告，在未來的六周內，美股可能將上演殘酷的閃電崩盤，「如今美股的上升空間相對有限，但下跌空間卻在65%至80%之間」。

鄧特曾於先前表示，自2008年經濟衰退開始，聯準會即一直依靠印鈔解決面臨的危機，如今看到的營收、利率、GDP等許多數據都是假的，「現階段美股市場可能為1929年以來，市場最危險的時刻，危機恐將更甚2008年」。

據美國媒體《西雅圖時報》報導，鄧特於節目Money Life with Chuck Jaffe專訪指出，印鈔及財政刺激推動著經濟的復甦，但同時也掩蓋十年來緩慢的實際經濟成長；各國政府和央行採取「不讓經濟衰退」的措施，即新冠疫情大舉印鈔，同樣也是使情況加劇的最佳理由，「政府高額的債務、經濟中的資產泡沫、糟糕的人口趨勢，都是導致金融市場疲軟的主要因素。」

此外，比特幣自4月的高峰一路狂瀉幾近腰斬，鄧特認為比特幣為「泡沫中的泡沫」，如果比特幣已經觸頂，美股也將於約2個月後上演同樣的情況，「股市的上升動能強，但基本面卻呈弱勢，綜觀歷史是週期結束的跡象」。

綜合上述幾點，鄧特指出，「美股的上升空間相對有限，然而下跌空間落在65%至80%之間」，即將面臨的首次崩盤，可能將在2至3個月內暴跌50%。

不過鄧特認為這並不是壞事，「這只是一次重置，而非一直持續下去」，直到2022年到2023年底，千禧世代將會扭轉頹勢，不過首先我們必須先熬過這場泡沫。

(中時新聞網)