中國大陸一直有追趕美國軍事科技的企圖，雖然經常被譏為「仿造」、「克隆」、「山寨」，但是就大陸的角度來看，模仿成功經驗就是提升實力的捷徑。大陸的直20直升機就是公認的仿造S-70C黑鷹的成果。然而直20還有匿蹤型的規畫，這很可能是來自於神秘的「匿蹤黑鷹」得來的靈感。

「戰區」(The Drive-Warzone)報導，一段大陸新聞影片顯示，中國航空工業集團公司（AVIC）正在研製「匿蹤直20」。

直-20 本身就是一段有趣的故事，它的起源來自1980 年代，當時美國出售給中國大陸一批S-70C黑鷹直升機，擔任高原與山區的運輸工作。大陸對黑鷹的性能相當滿意，原本打算再向美國添購，結果因為1989 年的廣場事件而告終。之後哈爾濱飛機公司就試圖對黑鷹進行仿製，這個工作花了大約20年的時間，大約在2010年左右推出原型機，直到2019年，量產數量到一定規模時，才正式向大眾公開。

想不到故事還沒有結束，有跡象表明，大陸一直在研究匿蹤直升機的設計，特別是在攻擊和偵察直升機的領域。

說到匿蹤直升機，美國仍是該領域的領頭者，20年前，原本計畫用來取代AH-64阿帕契的RAH-66科曼契(Comanche)原型機向外界公開，該型直升機有許多降低訊跡的設計，包括引擎廢氣的降溫設計，內藏式彈艙，線條單純化機身外型等等，然而由於美國國防預算刪減的原因，RAH-66沒有量產，但是直升機匿蹤化的技術被保留下來。

2011年，美國海豹部隊潛入巴基斯坦暗殺賓拉登，派出的3架直升機當中，有1架發生事故墜毀在庭院，雖然海豹部在撤離之前炸毀了直升機殘骸，但是機尾的部分可能過於堅固而被保留，我們也得於窺見匿蹤黑鷹直升機的一尾，但是線索也僅次而已。

之後，許多航空專家、分析師，甚至好萊塢電影人與軍事模型製作公司，都提出匿蹤黑鷹的想像圖，美軍特戰司令部則對外界的猜測「既不承認也不否認」。

或許正是匿蹤黑鷹的部分曝光，中國大陸也著手設計匿蹤直20。有些看法認為，巴基斯坦已將匿蹤黑鷹的機尾賣給中國大陸。此外大陸也從各種管道尋求，甚至竊取美國航太技術，這幾年也將這些技術轉化成自製的裝備。

大陸的匿蹤直20能否從概念模型，形成實際的直升機成品？這只有時間才能證明。不過考慮到北京對低視度飛行器的投資與研發的熱度，似乎必然會出現。

(中時新聞網)