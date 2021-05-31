第二季全球股債震盪不斷，台灣投資人投資風向也由股轉債、漸趨保守，唯追求高債息的趨勢仍不變。投信法人認為，當前新興市場債券無論績效或殖利率表現，均相當吸引人。

基金資訊觀測站統計，4月境外申購狀況，固定收益型基金淨申購前10名當中，高收益債券基金就占了5檔，新興市場債券基金也拿下3檔，顯示投資人當前風險偏好。

全球的低利率環境下，殖利率成為市場上資金追捧的重要因素，根據資料統計，截至5月14日為止，全球債券市場中，平均殖利率能夠超過4％以上的債券可分兩大類型：新興市場債券、成熟國家高收益債券。再細分來看，新興市場債券中，信用評等為投資等級的新興美元債、新興公司債殖利率分別為4.45％、4.2％；新興高收益債券市場殖利率則達到7.81％。相較美元高收益債券與環球高收益債券殖利率分別為4.79％與4.66％，新興債債息收益極具吸引力。

M&G新興市場債券基金研究團隊指出，新興市場債券在第一季表現相對受到壓抑，第二季以來開始出現回溫，預計今年新興市場債券仍有許多表現空間。雖然先前新興市場債券難免受到美國10年期公債殖利率走升影響，不過部分收益率較高的債券因為有殖利率保護，表現相對穩健。

展望未來，M&G投資指出，近期新興高收益債的信用利差出現緊縮，導致估值開始偏貴，接下來會多留意新興本地主權債、以及表現相對落後新興美元公司債，從而尋找新興市場債券投資機會。

(工商 )