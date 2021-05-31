本波台灣疫情增溫，催化出遠距辦公與遠距教學需求，顯示出全球市場朝虛實整合商機發展。投信法人表示，產業數位化成為各行業的顯學，也仰賴產業的軟、硬體支援，而科技股扮演要角，其中硬體股為數位化架構骨架，軟體股則有助驅動商業服務與模式，近期科技股雖有評價修正，但仍維持強勁的長線向上趨勢。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明分析，當科技股上漲時通常漲勢驚人，但波動時也可能面臨回檔，若能結合科技股的成長趨勢爆發力，搭配REITs較穩定的現金流，可望挹注資產價格的穩定性，這樣兼顧雙重投資效果的投資組合，像是近期傳出財測報佳音的未來世代REITs，很適合現階段的投資人加碼建立部位。

羅世明表示，疫情催化全球遠端需求、產業雲端化需求，也激勵資料中心REITs、物流倉儲REITs需求大爆發，尤其全球電商市場在擴充倉儲物流產能，自去年疫情導致民眾改變消費習慣，從大賣場採購轉為網路採購，不僅增添便利性外，也刺激產業虛實整合的長線商機，當然也帶給未來世代REITs資產更具成長性的報酬空間。

NAREITs統計，2015年以來，未來世代REITs具備較高的價格成長空間，加上股息報酬率大幅超過傳統REITs，有助未來世代REITs總報酬達17.2％，遠勝過傳統REITs的3.3％，即使過去幾年金融市場受地緣政治、中美貿易、疫情變化等干擾，但添加未來世代REITs的多重資產組合，有機會讓整體資產表現取得更超額報酬空間。

(工商 )