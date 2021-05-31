疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，許多縣市為避免市場人潮群聚，祭依身分證尾數進行人流管制措施，台北市長柯文哲表態不跟進，他相信市民水準比政府拿警棍執行更有效。

柯文哲表示，日前已呼籲市民實施「一週採買兩次」，並要求市場自治會減少攤位，每天停四分之一攤，再看看這兩三天的成果如何。

柯文哲強調，他相信台北市市民水準，要看身分證字號的尾數單雙數，難道還要派一大堆警察去檢查身分證，他認為，訴諸國民素質、國民道德，會比政府拿警棍執行更有效。

柯文哲呼籲，民眾一週上市場兩次就好，並要求自治會減攤，不用絕對強迫，先看這兩天效果如何。

此外，針對另北市昨天用Google Map公布疫情熱點圖，遭議員質疑，恐造成恐慌，甚至汙名化特定區域，對此，柯文哲表示，數據很早就公布，看數字竟不覺得驚訝，怎麼改成點狀圖，就覺得驚訝。

柯文哲強調，公開透明還是政治價值，認為公開透明，可以更清楚知道怎麼處理問題，就是平常心，理性、務實、科學態度，去面對問題就可以。

(中時 )