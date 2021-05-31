慈濟基金會贈送防護 面罩與手套，讓警消人員防疫多一層保障。（慈濟基金會提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情升溫，南投縣已有19人確診，慈濟基金會守護防疫第一線的警察、消防人員安全，提供防護面罩1500個、PVC手套2萬雙，給縣警局、消防局，藉此拋磚引玉，也為防疫工作人員加油打氣。

本土疫情升溫，確診者足跡擴大，警消執勤人員不僅工作超時、體力負荷大，有時更因防疫物資青黃不接，而增加感染風險。

根據南投縣衛生局疾管科統計資料，截至5月底，南投縣19例確診，居家隔離152人、居家檢疫80人，為守護南投縣防疫工作者執勤安全，慈濟基金會調度防護物資，讓南投縣第一線防疫人員，執勤時多一層保障。

南投縣消防局長林聰吉表示，由於確診或疑似個案，均由119救護人員協助載送就醫，近期疫情升溫，出勤次數急遽攀升，防疫物資需求也大增，非常感謝慈濟的善心，拋磚引玉捐贈防疫物資，確保救護人員出勤安全，降低感染風險。

南投縣警察局長呂新財說，他試戴防護面罩後，覺得很舒適、防疫效果好；在全國3級警戒，疫情嚴峻之際，警察協助居家隔離，取締違規營業及違法群聚等案件，在第一線面對來勢洶洶的疫情，置身在高風險的環境中，因此，感謝慈濟在這個時候提供防護面罩、PVC手套，讓第一線執勤的員警多一層保護，也讓員警能夠保護更多的鄉親。

慈濟基金會表示，防護面罩可確保第一層防護、口罩第二層防護外，手部碰觸點也有一次性使用的PVC手套，警察及消防人員在執勤時，做好防護措施，可提高安全保障。

(中時 )