國內疫情嚴峻，確診個案持續增加，國內醫療量能正面臨極大考驗，為此，國泰金控日前宣布，金控與旗下關係企業以實際行動「力挺醫護」捐款4000萬元，為抗疫盡一份心力。

為防堵疫情擴散，國泰金控還實施5項高規格防疫措施，首先針對高風險地區之營業據點，採取最低營運人力，以降低同仁染疫風險。其次，擴大同仁居家辦公、異地辦公。第三，新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動；客戶服務改採線上作業。第四則是職場上、下班時間再分流4梯次，避免人員過度集中。第五是一律改線上會議，若須實體會議也不超過5人，且全程戴口罩。其次，營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制。

合作金庫日前也宣布，展開第2階段異地辦公機制，包含總行大樓各單位人員進行異地辦公，落實人員分流；為進一步降低人員移動產生傳播風險，減少非急迫性的會議，儘量採行視訊方式召開；各部門教育訓練、業務會議等，也改採視訊或延期舉行。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，入圍2021「幸福企業」票選名單的「國泰金控」拋磚引玉，捐款力挺醫護人員，完全實踐企業社會責任。而此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格。為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)