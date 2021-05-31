高市府上周公布12項紓困方案，高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（31）日提出六大建言，包括：1.設置多元、便利紓困諮詢管道；2.申請作業分流進行；3. 申請時間延長分流；4.申請要件淺顯化；5.落實層級分責；6.補助防疫照顧假等需求。期望市府讓繁瑣複雜的方案能讓民眾更容易申請。

童燕珍認為，高市府統籌權責局處成單一紓困平台，權責局處應派2人以上進駐進行專業詢答，並且廣設收件處，諮詢方式也應提供多元途徑，包括專線、email、社群及網路平台等。也建議專線時間可限定時間免費，增加行政效率避免長時間佔線的問題。

至於申請流程上，童燕珍指出，該考量最便民的方式，包括將申請案名、資格要件、審查標準、應備文件、作業流程、作業期間 、聯絡方式等簡化列表公告在網站上， 讓民眾能迅速消化提出申請、也應提供線上申請、郵寄申請等多元申請方式。

童燕珍也建議，在行政程序上應採明確的層級分責，以便亦充分體現市政府專業負責之態度，更加速相關經費之發放。亦可有別於中央之作為，展現市府充分授權，簡化行政便民愛民之形象。

另外，在申請時間上可延長分流，若事後可證明事實之案件，可延後或延長申請期間，避免於疫情高峰期群聚申請案件，更降低承辦人員與民眾業務上的負擔。

最後，童燕珍也認為，高市府考量育兒或照顧12歲以下之孩童，而請防疫照顧假之父母在該段期間因未強制雇主給薪，如遇弱勢家庭政府應給予適當之補助。

童燕珍說，防疫期間全民共同努力，而紓困方案是受到疫情打擊與影響的市民們最大救星，也希望透過六大建言，能夠更完善紓困方案的落實。

(中時 )