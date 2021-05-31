司法院大法官會議去年做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲，立即失效。立法院會今天三讀修正通過，刪除刑法第239條及刑事訴訟法第239條但書規定，以符合大法官解釋意旨。

司法院大法官會議去年5月29日做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪違憲。司法院秘書長林輝煌當時表示，通姦罪導致的不利益顯然大於公益，違反狹義比例原則。這是通姦罪違憲的最主要理由。

他說，大法官認為，儘管通姦罪對於婚外性行為具有一般預防作用，但通姦罪對於維繫婚姻關係或婚姻制度，幫助很有限。因為婚姻的成立以雙方感情為基礎，是否能維持和諧、圓滿，則有賴婚姻雙方的努力與承諾，而不是刑罰。

對此，行政院會去年12月17日通過刪除刑法第239條以及刑事訴訟法第239條但書規定等，以符合大法官解釋意旨，全案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今年5月19日併案審查行政院、司法院函請審議刑法第239條等案，而台灣民眾黨立法院黨團、民進黨立委范雲等人、時代力量立法院黨團則分別擬具刑法刪除第239條條文草案等案。

委員會審查時，在場立委與官員討論後初審通過，刑法第239條照行政院、司法院提案刪除；全案今天在立法院會進行處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過，刪除刑法第239條及刑事訴訟法第239條但書規定。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭在三讀後發言指出，今天院會三讀通過刪除通姦罪，代表通姦罪將走入歷史，通姦行為不再有刑事責任，但這只是刑法規範上的價值選擇，並非代表婚姻制度已經崩壞，因為還有民法，通姦者仍要對不忠行為付出代價，台灣也不會成為小三跟小王的天堂。

葉毓蘭說，因應本案的通過，她要求司法院要加強司法官的性平教育，在審判實務上落實性別平權，維護配偶權遭侵犯的一方，而法務部也答應要修改民法，提供更周延的配套，才能彰顯公平正義。

原刑法第239條規定，「有配偶而與人通姦者，處1 年以下有期徒刑。其相姦者亦同」；原刑事訴訟法第239條但書規定，「但刑法第239條之罪，對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」（編輯：蘇志宗）1100531

(中央社)