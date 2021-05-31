永豐金(2890)旗下永豐銀統籌主辦向陽集團旗下泰陽光電30.25億元聯貸案，28日正式簽訂聯合授信合約，為該行統籌主辦的首宗「漁電共生」太陽能電廠聯貸案。此案由永豐擔任管理銀行、邀集9家金融同業共同主辦。

永豐銀總經理莊銘福表示，此聯貸案資金投入建置位於嘉義縣義竹鄉的50 MW溫室科技養殖電廠，為目前最大規模的漁電共生電廠，預計第四季開始正式發電，可解決漁民在極端氣候遭遇的養殖困境、並優化養殖環境，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式。

向陽集團在布袋鎮及義竹鄉發展漁村再造，將一般傳統野外養殖徹底升級為溫室科技養殖專區，漁民安家立業也吸引青年返鄉發展，實現多方共贏並善盡企業社會責任。義竹電廠首階段發電量的減碳效果，約達87座台北大安森林公園，未來將持續發展擴充。

莊銘福表示，永豐銀2012年起跨足綠色金融領域，協助台灣企業接軌100％再生電力的全球趨勢，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等。2019年啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案，擴大綠色金融服務範疇，迄今融資合作的裝置容量約達0.75個核電廠。

永豐銀4月亦與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，預計投入100億元資金，支持發展漁電共生。向陽集團暨泰陽光電董事長陳貴光表示，創新太陽能結合溫室科技無毒養殖相關專利，可提供漁民耐候禦寒最佳養殖環境。

莊銘福表示，永豐銀秉持以金融支持綠能產業發展，提供多元商品及服務、推動綠能產業創新交易型態，如首創民間綠電交易融資架構或攜手售電業者打造網路交易平台，建構創能、儲能、節能及綠電交易生態圈。

除力挺綠能發展外，永豐銀積極落實響應ESG永續發展，去年簽署「赤道原則」（EPs），成為國銀第6家、全球第102家赤道銀行，繼發行首檔綠色債券及可持續發展債券後，本月則發行全台首檔社會責任債券。未來將持續全方位實踐ESG為目標，共推企業永續。

(時報資訊)