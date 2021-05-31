日盛投信宣布，將在6月23日推出全台首檔以長照不動產投資信託（REITs）為主軸的共同基金「日盛長照產業收益不動產證券化基金」，海外顧問為駿利亨德森投資，除了收益亦重視成長性，為同時布局REITs與股票雙資產的基金，提供新台幣、美元2種計價幣別。

據國發會最新統計，台灣已在2018年成為老年人口占比超越14％的高齡社會，且2025年將邁入老年人口占比超越20％的超高齡社會，勞動力日益無法支應，促使標榜為退休做準備的年金保險銷售熱絡。

然而，對於人均持有保單量超越全球均數且居冠的台灣人而言，因應「長壽風險」並非只有保險，投入受惠人口老化趨勢需求的「長照REITs」，藉由該資產定期租金收益與長期資本增值機會累積退休金，已成為解決長壽風險的良方。

日盛投信表示，過往REITs多以辦公大樓、商場等不動產為投資標的，長照REITs則將老年人口最需要、且獲得妥善管理的醫療辦公大樓、急症後護理設施、高齡住宅和記憶保健社區等不動產證券化，並將相關標的「租金收益」及「土地增值收益」以配息形式發放。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，隨著人口老化趨勢與需求倍增，長照相關不動產擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。

王亨表示，此基金聚焦全球長照、醫療生技等相關題材的不動產證券化商品及股票，投資團隊將依成長性、流動性、收入品質、資產品質及未來收益預測趨勢等指標，採由下而上策略篩選適合投資標的，並以具穩定現金收益優先擇股，以創造優化風險調整後的投資報酬。

王亨分析，以2008年12月金融海嘯後至2020年2月新冠疫情爆發前的完整經濟上升周期觀察，醫療保健REITs報酬率達353.2％，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7％。隨著此次全新的經濟上升周期展開，看好醫療保健REITs後市成長力道。

(時報資訊)