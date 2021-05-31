防疫優先，不僅上班族們居家上班，學生們也停課不停學，自5月中旬就持續在家學習，有網友上網留言：怎辦？劇荒了！為了防疫乖乖待在家社交生活歸0，也不可能一直追劇，想學語言，大家有推薦的嗎？因應防疫，全民生活型態都改變了，巨匠教育集團推出各式線上語言課程，包含英、日、韓、西、法、德語，不僅有免費試上優惠，還在人力銀求職平台徵在家工作、工時彈性的西語老師，時薪300~500元不等，也就是說，如果你想斜槓，剛好會第二外語又有時間兼職，趕快動動手指頭，投履歷加減賺點外快。

倘若你跟劇荒網友一樣，空閒時間太多了，不妨研究各類線上課程，在家充電學習，小孩也能一起，達到親子共學目的。比較悲慘的是，許多爸媽一方面在家工作，又要照顧停課的孩子，紛紛po文哀號：已經罰站100次了！卡通、線上遊戲也玩很久了，到底還能做什麼？

許是自己的孩子真的比較不好教，為了避免要花太多力氣管教小孩，補習班、安親班也推出很多線上課程，也增加許多師資需求，諾頓國際文化事業股份有限公司便在1111人力銀行上徵一對一線上教學老師，主要授課對象是小學生，這職缺徵得正是時候，不但可以幫助很多處於崩潰邊緣的家長們，還墊高了就業機會，也算是居家防疫的正向循環。

(中時新聞網)