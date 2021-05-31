離島防堵中央慢半拍！昔硬拆金門快篩門 澎湖淪陷才回神

連江縣長劉增應今（31日）召開防疫會議，會中公布並無新增個案及居家隔離者，全縣居家隔離人數共116人，劉增應說，針對中央規畫於機場碼頭設置快篩站樂觀其成，但仍會爭取從自願快篩提升到全面快篩，避免造成離島防疫破口。

連線縣疫情指揮中心公布，今（31日）無新增確診個案，無新增密切接觸需居家隔離個案，31日零時解隔離5人為在台接觸者，目前居家檢疫5人，案5774、6441、6442、8114及其相關接觸居家隔離共116例、PCR篩檢皆為陰性，足跡已消毒完成；30日機場快篩24名，均為陰性。

劉增應表示，周遭有自台返馬人員要保持警戒，請其接受快篩，保護地區鄉親的健康，快篩請透過疫情指揮中心專線電話預約，推動地區商家多元支付避免直接現金給付以減少接觸傳播機會。

若出現發燒超過38度、嗅味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，立即佩戴醫用口罩，撥打1922或聯繫衛生局，且避免搭乘大眾運輸工具前往。就醫時並應主動告知醫師為「自我健康監測」對象、接觸史及身邊是否有其他人有類似的症狀。如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。

(中時 )