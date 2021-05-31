逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股31日開高震盪走高，終場上漲197.57點作收，漲幅1.17％，收在17,068.43點；櫃買指數亦同步大漲1.22點作收，漲幅0.61％，收在201.87點；三大法人進出方面，外資續買131.31億元，投信轉賣0.68億元，自營商續買28.92億元，惟外資法人於台指期續賣694口多單，累計淨空單部位為24,752口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股31日大漲，「萬七」關卡提前達陣，惟在月線尚未扭轉前，加權指數仍需面臨震盪回測5日線或10日線的壓力。不過，隨歐美、大陸解封行情展開，對於主要以出口為導向的台灣，勢必也將帶來相當大的激勵。

此外，根據中央銀行公布的4月金融情況，活期性存款餘額續增加至20.74兆元、連續18個月創歷史新高，存款合計總餘額更突破50兆元大關；代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，則較上月暴增1,743億至2.99兆元，連六個月創高，顯見國內整體資金動能仍充沛。因此，不論是在經濟面、資金面及籌碼面，台股均處於相對有利的條件下，預期17,709點將不是最高點。

個股方面，本周納入投資組合的雃博，疫情延燒，重症病患數量激增，呼吸器訂單看增，業績看俏，配合內外資法人心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，航運、鋼鐵股隨股價急漲後，短線易有震盪，惟前景展望仍看好，就中期而言，預期仍有續漲機會，建議應維持「低接不追高」之原則；至於電子股聯電、聯發科、創意、天鈺、國巨、華新科、合晶、新唐、威剛、十銓、晶豪科、華邦電、欣興等，則在止跌契機浮現下，亦出現輪動上漲的機會，逢低值得留意。

(工商 )