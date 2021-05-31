逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股31日多頭攻擊氣勢如虹，開盤跳空上漲，且價漲量增，終場上漲197.57點，收在17,068.43。就技術面觀察，KD指標高檔鈍化，且連兩日出現多方跳空缺口，強多格局不變，預期後續有望挑戰歷史高點17,709點，投資人近期可把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的騰輝電子-KY，車市回溫，帶動銅箔基板需求，加上原物料缺料、漲價題材帶動下，股價續漲可期。

觀察盤面，航運股31日經歷上沖下洗，尤其在萬海被分盤交易的拖累下，獲利了結賣壓出籠，盤中一度出現空頭吞噬，這已是近五個交易日以來，第二次出現這樣的Ｋ線，顯示高檔出貨的投資人相當多。因此，即便目前技術面偏多，仍建議投資人居高思危，短線不適合再追價買進。銅、鐵礦砂價格大漲，惟指標股第一銅及中鴻，31日盤中漲停價均鎖不住，研判原物料族群短線也不應再進場。

不過，台股資金目前明顯轉往電子股，除台積電、聯電、聯發科等大型權值股止跌回升外，IC設計的世芯-KY、敦泰、新唐等表現強勁；漲價電子股也表現不俗，面板三虎、記憶體族群及被動元件都見到低接買盤，皆為近期可留意的方向。

(工商 )