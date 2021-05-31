「公務員」，是眾人眼中的鐵飯碗；「出國工作」，為許多人夢寐以求的事；但如果「出國工作」＋「公務員」，2個願望一次實現，這樣的完美組合定羨煞眾人。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享在美國參加公務員的考試經歷，以過來人心情透露，這願望沒有想像中的難。

因為疫情關係，為避免接觸傳染，國內外企業多數都採遠距面試。同樣的，原PO也透露，在疫情期間所有溝通往來都是透過電話跟email。

首先，報考美國公務員跟其他企業求職階段一樣，必須填寫資料表，其實不同單位要填寫的資料大同小異。這當中的「個人資料使用許可表」會在你申請的政府單位留存。此外，有些單位會要求當事人提供最新的履歷表，有些則有自己制定的履歷表，有的則要提供推薦人資料。

面試之前有個技能測驗，會提前告知。題目包括會計報表檢視、電腦使用技能Excel表單製作、英文文章/正式信件撰寫、英文文章校稿。原PO透露這考題真的不太難，有些甚至只是要考生手動調格距或調成粗體。在撰寫文章部分，由於現電腦有文法與抓錯功能，所以基本上能先過濾錯誤，是不小的幫助。

就算題目不算難，網友仍提醒考生「指令要看清楚」，要注意看規則，若有時間、操作方法規定一定要照做。否則有時檔案沒依規定設定名稱，或一項規則的錯誤，就算你答題都正確，一切都是枉然。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，網路科技的無遠弗屆，不僅國外求職，連海外考試都能找到所要的資訊。善用科技，透過「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們的經驗找到需要的資訊，從考試題型、考場規則、到應試技巧，只要資訊到位，多做準備就能避踩地雷，讓成功一次到位。

(中時新聞網)