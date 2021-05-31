防疫三級警戒衝擊民生消費產業，但仍有不少企業持續為社會貢獻、為員工保留福利，像是一直以來秉持「誠信、勤奮、和諧、快樂」為企業文化的集雅社，從2011年宣布為「幸福元年」開始，不斷以成為讓員工驕傲的「幸福企業」目標邁進。

集團訂定5年的「成樹計畫」逐步執行，2017年正式上櫃，2019年開始雙品牌經營，用行動力展現十足幸福力，今年第1季受惠國內消費需求旺盛，集雅社在營收、獲利、EPS都創下上櫃以來同期新高。感謝員工的支持與打拼，公司有「員工紅利」、「員工認股」、「員工持股信託」。以員工持股信託來說，正式員工每月最高可提撥個人全薪的6%，公司再額外提撥前述金額之25%給予員工，定期購買公司股票，提升同仁的認同度。

另外，台灣主婦聯盟不只照顧員工，更致力改變社會和環境，所有的產品從生產、加工、包裝、運輸、使用到丟棄，都要減少對環境的衝擊程度。不但要做到盡量不添加化學性添加劑或色素，還要減少種植及加工時對化學品的依賴。

因為重視健康，對待員工也如此，要當員工最大靠山，不論在總社或是分社的員工，都享有免費員工午餐，所使用的是社內的安心食材。另外也提供2年1次的健康檢查，有健康的身體才有動力工作，支撐家庭。當初由一群媽媽成立的合作社，也制定很多體貼家長的幸福福利。制定上午9點上班，下午5點下班，讓家長員工不必為照顧家庭忙的焦頭爛額，也減少通勤間的危險。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在疫情的衝擊下，更能看幸福企業對同仁的照顧與用心，用心對待同仁的企業更值得共同打拼，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)