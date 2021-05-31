台灣疫情升溫，對於各行各業造成影響，但車市表現如何，隨著政府延長第三級警戒的時間，並且加大、加強、加速防疫措施，各大車廠預估整體車市跟去年相比，成長幅度將會趨緩。

儘管來店人數減少，銷售量也會跟著受影響，各車廠也持續嚴守防疫規範，其中台灣福斯汽車與旗下授權經銷商在安全、防疫第一的原則下，強化各項防疫措施，除了管制室內總量人流、保持適當社交距離，進出皆採全程配戴口罩、量測體溫與簡訊實聯制。

同時針對賞車、客休區和櫃檯區進行清潔增加消毒清潔次數，而為降低人數負載量，多數展示中心與服務廠員工已採兩班制分流，請必要回廠車主事先預約，其車輛回廠皆可免費進行全車臭氧消毒殺菌服務，確保車室安全無虞。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒的現況，企業紛紛展開分流工作、調整營業時間等應變措施，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班也可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)