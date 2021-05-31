疫情衝擊百業，打亂了諸多企業的徵才計劃，但放眼過去，舉凡金融、科技、電商等產業，招募人數不變，因應業務需求，甚至還可能增加徵才名額。以近日剛結束報名的中華郵政（郵局）為例，今年釋出逾千個名額。看準穩定、待遇福利佳等優點，每年一公布招考，報考人數都是萬人起跳。坊間筆試考古題資料百百款，但如何從面試中脫穎而出的撇步可就稀見。有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」大方分享2次應戰成功經驗。針對多數考生面試時的「緊張」問題，過來人秘訣傳授，讓你從容應對不害怕。

所謂三思而後行，當然，面試不僅要三思，還要提早做準備。原PO透露，郵局通常公布筆試結果後的當周周末就會面試，所以一定要在筆試放榜前提早準備，否則就會來不及。

口試當天，每個人約10分鐘，前面1分鐘要自我介紹，後面9分鐘是考官自由提問。自我介紹雖然有1分撞，但儘量安排在50秒左右就好。想要講得好需要大量的練習，內容重點記得著重在過去經歷或人格特質，最好是跟這份工作有相關或幫助，語調自然不要像背稿。

至於主考官的QA也是有回答技巧的。提問有考古題，考生要做功課，比方「你為什麼要來考郵局？」、「你怎麼會想報考OO市而不是你的故鄉？」之類常考的題目都要知道。另外，「答題的時間」VS「被問的題目」成反比，所以考生得掌握好時間，太過簡短、匆促的回答，相對問題就會比較多，愈無法招架的機率就愈高。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為招募優秀人才，許多公民營機構招考常會包含筆、面試。筆試看實力，面試看技巧。筆試拿高分不見得就十穩九拿，若準備不周，還是會在面試時大跌了一跤，慘遭滑鐵盧。無論是求職、還是參加公民營考試都能透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前輩們筆試、面試的經驗，豐富資訊一把抓，讓你考場臨危不亂、處變不驚，成功應戰百戰百勝。

(中時新聞網)