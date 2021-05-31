黃昭順打疫苗惹議 義大：未來採更嚴格管控措施 17:212021/05/31 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委黃昭順（前中）到教學醫院打疫苗惹爭議。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前立委黃昭順遭爆料5月30日到教學醫院打疫苗，還被質疑未屬優先接種第一線防疫人員竟有特權。義大醫療31日發表聲明說，經黃昭順要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。 義大大昌醫院的聲明表示，黃昭順是現任藥師，造冊在北部，經她要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。 聲明指出，之後該院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定，採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生。 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #黃昭順 #造冊 #疫苗注射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鄭月娥：香港已118萬人接受第一劑疫苗 12:262021/05/18 兩岸 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 北京市18歲及以上人群 新冠疫苗首針接種率破80％ 12:522021/05/18 兩岸 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 政治熱門新聞 侯友宜一張照片遭1450造假 新北議員霸氣喊：法院見 - 政治 周玉蔻節目遭停播 宅神送11字花籃感謝電台 3萬人狂讚 - 政治 盧秀燕罕見怒嗆蔡英文：疫苗現在是怎樣 網反應曝光 - 政治 持有高端疫苗9.6萬股遭爆炒股 前高市青年局長林鼎超回應了 - 政治 蔡政府防疫有3大錯誤 名醫聽到陳時中這句嘆：政治路到此為止 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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