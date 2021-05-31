前立委黃昭順遭爆料5月30日到教學醫院打疫苗，還被質疑未屬優先接種第一線防疫人員竟有特權。義大醫療31日發表聲明說，經黃昭順要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。

義大大昌醫院的聲明表示，黃昭順是現任藥師，造冊在北部，經她要求避免其再南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。

聲明指出，之後該院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定，採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生。

(中時 )