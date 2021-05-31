雲林縣鄰近縣市新冠肺炎疫情嚴峻，雲林縣民雖已主動減少出門，但多數人仍會到傳統市場採買，恐成防疫破口，31日雲林縣長張麗善提出「市場分流運動」，呼籲民眾依身分證字號尾數，單數單日、雙數雙日分流採買，兼顧生活與防疫需求。

雲林縣外出人潮與車潮雖明顯減少，但這幾天傳統市場仍湧入不少買菜及採購雜貨民眾，已明顯造成戶外群聚，為避免成防疫破口，縣府持續加強宣導市場購物應戴口罩並保持社交距離、勿逗留等措施因應，但成效並不理想。

張麗善因此呼籲，到傳統市場採買的民眾可依身分證字號尾數「分流採購」，大部分市場星期1公休，依照身分證最末碼，尾數單數的人於星期1、3、5採買，尾數雙數的人於星期2、4、6採買。

張麗善說，民眾只要1次買好足夠的量，就不會太頻繁外出，少去多買、買好就走，呼籲大家「互相提醒、共同落實」，兼顧生活與防疫需求。「市場分流運動」將通令各市場管委會強力宣導，目前以宣導為主，並持續要求各市場強化實聯制，以及進出人員配戴口罩、加強消毒頻率。

(中時 )