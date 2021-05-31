衛福部昨(30日)宣布與國產高端疫苗完成採購最多1千萬劑的新冠疫苗合約，但對疫苗究竟有沒有「信心」？高端疫苗臨床試驗主持人、台大感染科醫師謝思民就坦言，根本無所謂「有沒有信心」，「我們11個臨床試驗主持人都還不知道試驗解盲結果是否成功，政府就先下單500萬劑？聯亞也是」。民眾黨發言人楊寶楨相當感嘆，「說出了事實，粉專卻也關閉了...」。

高端疫苗生物製劑股份有限公司。(圖/翻攝自 高端疫苗公司臉書粉專)

對於有網友提問疫苗相關疑問，謝思民醫師30日透過臉書粉專「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」貼出QA問答一一回應。

對於網友提問，「莫德納、輝瑞、AZ疫苗，到底有沒有『做』第三期人體試驗？」。他表示，當然有，且是去年8月前後就陸續開始，他意有所指指出，有些人的發言看似支持國產疫苗，但若引用到錯誤的資訊，只會幫了倒忙，就像外行人在「硬護航」，加強民眾對國產疫苗的陰謀論。

至於「莫德納、輝瑞、AZ疫苗這3款國際疫苗是『做完』第三期人體試驗，才取得緊急授權(EUA)而上市嗎？」他說明，「這倒不是，輝瑞在2020年12月11日取得美國EUA，莫德納在2020年12月19日取得美國EUA，才3～4個月的時間，怎可能完成第三期試驗且取得授權，他解釋，所謂「緊急授權」是因應疫情的急迫性，以期中報告（interim report）審查先行上市，若第三期正式完成且通過審核，取得的才叫「正式核准」。

另有網友提問，「現有11個國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗有沒有信心？」。謝思民說，根本無所謂「有沒有信心」，ㄧ切要讓科學數據說話。因為臨床試驗不只是個行政程序，而是個嚴格科學驗證過程。連試驗主持人自己也都不知道試驗結果。我們連哪些受試者是疫苗組，哪些受試者是安慰劑組，都不知道(受試者也不知道)，所以才叫雙盲試驗。

對於外界質疑，「政府是否為了發展國產疫苗，而故意不進口歐美疫苗？」，謝思民說，這個問題離醫師太遠了，這是政府決策的問題。但他進一步說明，「據我所知，即使2個國產疫苗，將來都通過緊急授權而上市，國產疫苗產量今年還是遠遠不及所需。」如果今年要達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。

最後，目前爭議最大的問題就是，二期還沒解盲就開始替國產內宣，反而增加民眾疑慮，是否通過食藥署專業審查後再開始內宣，來增加民眾的信心才合適？謝思民說，「我同意」，政府為了安定民心而先有所宣示，無可厚非，但在網路上引來更多的陰謀論或炒股之說，因而失去了國產疫苗研發過程的公信力，甚至為疫情的險峻而背上黑鍋，相當可惜。

楊寶楨31日在臉書貼文回應，「主持人說出了事實，粉專卻也關閉了...」。

高端公司今天(31日)下午發出聲明稿，強調即便已與疾管署簽約，仍要等疫苗試驗結果出爐證實有效性與安全性後，才會進行交貨，若一切順利，將加速第三期臨床試驗進行，以取得國際認證為目標。

高端強調，本公司自2016年起與美國國衛院(NIH)合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎疫情爆發，本公司即積極聯繫NIH並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。本公司新冠疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之 三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

高端疫苗臨床試驗主持人謝思民 說出了事實，粉專卻也關閉了... —————— 國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗有沒有信心呢？謝思民回應，根本無所謂「有沒有信心」，ㄧ切要讓科學數據說話。因為臨床試驗不只是個行政程序，而是個嚴格科學驗證過... 由楊寶楨 Christina 發佈於 2021年5月30日 星期日

高端疫苗臨床試驗計畫主持人、台大感染科醫師謝思民30日透過臉書粉專「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」發文回應網友疑問。(圖/翻攝自「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」臉書粉專)

高端疫苗臨床試驗計畫主持人、台大感染科醫師謝思民30日透過臉書粉專「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」發文回應網友疑問。(圖/翻攝自「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」臉書粉專)

高端疫苗臨床試驗計畫主持人、台大感染科醫師謝思民30日透過臉書粉專「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」發文回應網友疑問。(圖/翻攝自「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」臉書粉專)

高端疫苗臨床試驗計畫主持人、台大感染科醫師謝思民30日透過臉書粉專「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」發文回應網友疑問。(圖/翻攝自「感染症醫會學發言人－黑傑克醫師」臉書粉專)

(中時新聞網)