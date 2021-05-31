新冠肺炎疫情延燒，不少民眾已減少外出，但台中市仍有不少民眾習慣到傳統市場買菜，未免傳統市場成防疫破口，中市警局霧峰分局國光派出所員警30日下午到大里區黃昏市場，提醒大家一定要戴口罩、保持安全距離、做好實聯制外，趕快買好盡快離開，不要再聊天，並做好市場分流，不要在外逗留太久，以減少染疫風險。

傳統市場恐成防疫破口，台中市長30日提出「市場分流運動」，推廣分流採購、線上採購、1次買足、作伙宣導4大原則，並依身分證字號尾數分流，單數於每周3、5、日、雙數於每周2、4、6分流採買，以減少群聚及染疫風險。

中市警局霧峰分局國光派出所員警，30日下午15時利用人潮較多時到轄區黃昏市場，手持大聲公對民眾宣導分流採購、線上採購、1次買足、作伙宣導4大原則，並舉標語，提醒民眾外出全程配戴口罩，市場內禁飲食，購買時減少不必要之交談、避免在外逗留太久，若家中空間許可時，建議一次購足多天份量，可減少外出頻率。

霧峰分局長陳家銘呼籲，在防疫期間民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，市場內保持社交距離、少說話、少逗留，一次就買足多天的份量，並建議依照「市場分流運動」降低市場內人口密度，減少染疫風險。

(中時 )