全台今日再增15例新冠肺炎死亡案例，新北市長侯友宜昨批中央「不要再刁難了，趕快讓疫苗進來最重要」，侯今受訪時再次疾呼，中央若要等到8月才打國產疫苗，先不論品質好壞，「我們還能再等2個月嗎？2個月有多少人會從輕症轉重症？還要有多少人因此而離開？」

侯友宜說，高端疫苗不是不能等，但是要再拖2個月的話，不知道有多少輕症者會轉為重症，又有多少人會因此而離開，他每天在第一線看到離開的重症患者，心真的很痛，拜託中央「疫苗不能等」，把紓困的經費撥一些錢來買疫苗，儘早解決問題。

侯友宜質疑，國人疫苗接種率0點幾％，疫情看似舒緩、數字下降，但你能保證什麼時候會再回來嗎？他實在很不願意講這些重話，但今天已經有很多企業提供採購疫苗的資訊，中央身為政府應該「跳出來做」、「指揮官應該拿出權利排除所有障礙」，而不是讓企業自己慢慢來。

侯友宜說，國產高端疫苗7、8月才能用，先不論品質好壞，我們還能再等2個月嗎？2個月還要走多少人？確診患者每分每秒都在跟時間賽跑，拜託中央能夠現在做、就要趕快做，有沒有刁難，人民都看在眼裡。

(中時 )