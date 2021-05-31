新冠肺炎本土疫情嚴峻，指揮中心鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並宣布開放企業快篩，台北市長柯文哲認為，不要因病例多就自亂陣腳，熱區做快篩站才有意義，中央應要標準，不能一急就亂撒錢、亂弄。

柯文哲表示，昨天中央突然宣布，允許企業設快篩站，但他認為，做任何事情都需科學基礎，「一年前說要設快篩站時，拚死不做，現在卻突然說要做，前後矛盾」。

柯文哲指出，不要因病例多就自亂陣腳，若該地區的盛行率很高，病例百分比夠高，設置快篩站才有意義，若在澎湖、金門、台東等病例較少的地方，設快篩站就沒有意義。

柯文哲認為，中央應有統計數字，熱區可以做快篩站，若該地區感染率到了多少百分比，這樣設置快篩站才有意義，若該地區感染率僅0.1％，做快篩站就無意義。

柯文哲直言，坦白說要有科學根據，不能一急就亂撒錢、亂弄，該設的就設，不該設的若設置，就會出現一堆偽陽性，反而會亂掉，因此可以設快篩站，但需要有科學基礎。

(中時 )