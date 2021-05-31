一開始說要在家辦公時，我其實就開始燒惱了，平常都在家用茶几配筆電的配置的我，因為大部分時間都在公司，從來也沒想過會有要長時間待在家的一天，如何一天內變出一個個人的小型辦公區呢？

家中若有畸零地可利用，記得事先量好空間，不然買到不合用的桌子可就頭大囉。(圖／1111人力銀行發言人黃若薇提供)

1.計算好畸零地的空間

因為我的房間不大，若是再塞下一張桌子就怕影響走路動線，於是我決定使用邊邊的畸零格角，但這小角落空間不大，長度最多到100公分就緊繃，所以我先事先量好尺寸，上網找到一個尺寸非常罕見的電腦桌，長100×寬37×高71.5 cm，桌面雖然不大，差不多放個螢幕跟鍵盤滑鼠，就差不多滿了，但底下儲物空間很夠，主機、網路分享器、電視機上盒，全都可以集中收置，底部才大約80公分，走路也不容易撞來撞去。

2.採光很重要，會影響1天工作心情

我也刻意把辦公區選在窗邊，營造一個陽光閱讀區！不挑選常見的方正書桌，而是選用窄型桌，就是希望善用格局的畸零轉角處，不但能擴大工作區的使用面積，圓角設計也能有效降低格局線條的銳利感，說到這點，桌子雖然800元有找，但省下來的工錢當然就是要自己組囉。

在家工作久了，除了適時活動身體，搭配好的桌椅才可避免因距離、高度、姿勢不良或久坐導致肩頸、背腰及屁屁的疼痛。(圖／1111人力銀行發言人黃若薇提供)

3.椅子要舒適，好坐又有型

好痛痛復健科總醫師林杏青網路分享，引用加拿大職業與健康中心對於人體工學椅的建議有：

1.要有可調節性：請檢查座椅高度是否可調整。

2.座椅高度範圍：檢查座椅高度是否可以調整到適合工作的需求。身形過高或過矮就需要特別的椅子，好的老闆應該在為員工選擇椅子時考慮每個人的身高（雖然我們不知道在台灣是不是做得到）。

3.靠背（不是髒話）：檢查靠背是否可在垂直方向和前後方向上調節，並具有堅固的腰部支撐。

4.座椅深度：選擇適合最高和最矮的使用者（會因為每個人的大腿長短而有所不同）。

5.穩定性：檢查椅子的穩定性，建議有5點著地支撐。

如果你選擇的椅子有扶手，下列你得好好考慮一下：

1.扶手是否能夠幫助你好好工作，例如可調的扶手比較適合計算機操作員或是程式工程師。

2.扶手的尺寸、寬窄是否符合你的身形與工作任務？

3.扶手可以讓人把手放在上面來減輕肩膀和頸部的負擔，但是扶手同樣可能讓椅子無法足夠靠近桌子，這樣的話容易導致上身過度前傾。建議扶手不要超過25cm會比較好。

以上是利用畸零小空間打造舒適在家辦公區的分享，另外，在這邊也很推薦一項免費工具，給在家上班的辛苦人資HR和苦惱於怎麼計算員工出缺勤的老闆們，1111人力銀行的「1HR人資管理系統」可定位和綁定號碼，讓員工在外打卡、請假都方便，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。人資可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無需進入公司，避免群聚風險。台灣防疫由你我一起努力守護，1111人力銀行陪大家一起渡過疫情，讓你在家上班不煩悶。

(中時新聞網)