逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，台股31日在鋼鐵與電子聯手出擊下，再度跳空大漲197點，以17,068點作收，成交值放大到5,356億元，呈現價量齊揚的格局。外資31日買超131億元，有利多頭續攻，大盤短線可望回補11日17,188～17,137點向下跳空缺口，甚至由跌深反彈轉變為回升行情。

強勢股部份，面板族群彩晶、友達31日均力鎖漲停，若能續強將吸引市場資金回流電子，同時鋼鐵股的中鴻、第一銅早盤也曾觸及漲停價，且量能並未失控短線持續看好；弱勢股部份，高端疫苗和指揮中心簽訂預採購合約後，31日卻呈現利多出盡的態勢，此外，疫苗原液代工的台康生技盤中也一度跌停，建議投資人短線應當避開疫苗相關概念股。

個股方面，本周納入投資組合的雃博，「快樂缺氧」死亡案例升高，刺激血氧計搶購熱潮，第二季營收可望大幅成長，股價31日開盤跳空漲停鎖死至收盤。

(工商 )