台股5月中旬受到美國科技股大幅修正、本土疫情急速升溫等因素，盤中一度出現超過1400點的跌幅，台股加權指數最低來到15159點，但在美國科技股走強、市場對於本土疫情反應趨緩，台股5月最後一個交易日站回萬七關卡，權值王台積電也悄悄站回季線之上。

台積電31日股價開在595元、上漲5元或0.84%，攻克季線592元，尾盤急拉收漲7元或1.19%、報在597元當日最高價，這也是台積電睽違1個半月以來再度回到季線之上，市值回升至15.48兆元，離600元關卡僅一步之遙。

至於台積電將在本周舉行年度盛會「2021年線上技術論壇」，市場聚焦台積電先進製程、先進封裝等技術進展，以及擴產計畫。受到疫情影響，今年為第2年採線上形式舉行，由總裁魏哲家擔任主講人。

台積電今年線上論壇於6月1日由北美地區先展開，6月2日在台灣、中國與歐洲等地同步進行，主題包括先進製程技術、特殊技術、先進封裝技術，及產能擴充計畫與綠色製造成果。

台積電今年度線上技術論壇將分享其智慧型手機、高效運算、物聯網與車用等四大平台解決方案；7、6、5、4、3 奈米及以下等先進製程技術進展。

台積電去年在論壇表示，強效版5奈米預計2021年量產， 3奈米製程技術將於2022年下半年量產。基於5奈米製程技術的4 奈米製程，預計2022 年量產。最近有報導提到，蘋果基於台積電5奈米製程的A15晶片已經投產，預計8月大量量產，至於明年的A16晶片，將委由4奈米製程，而非市場預期的3奈米製程；不過，近期也有AMD將發表基於5奈米製程的新品，並搶下3奈米製程首波產能。

(中時新聞網)