新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心發言人莊人祥30日證實，衛福部疾管署已與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑，不過目前疫苗的實驗進度仍在雙盲階段引發疑慮，對此資深媒體人朱凱翔接受訪問痛批蔡政府，此舉簡直是霸王硬上弓，將全民當成白老鼠，為扶植國產疫苗使用的手段已經到了令人髮指的地步。

資深媒體人朱凱翔認為，每天都有許多生命因為新冠肺炎病毒在消逝，若僅是等待國產疫苗緩不濟急，對台灣風險太大。

朱凱翔指出，高端疫苗5月12日都還在官網上徵募65歲以上的受試者參加二期臨床試驗，但是總統蔡英文卻信誓旦旦稱七月底便可開打，甚至衛福部現在就已經下訂單買了這樣的疫苗，難道是打算拿我們國人的健康安全進行實戰測試嗎？還是要等到高端疫苗解盲數據，評估能否上市再量產供應？朱凱翔認為，現在台灣重症者暴增，每天都有許多生命因為新冠肺炎病毒在消逝，若僅是等待國產疫苗緩不濟急，對台灣風險太大，更何況現在國際市場就有現貨，而且包括佛光山等民間企業團體也都積極洽談，希望中央不要再設下重重關卡來刁難阻擋。

國產疫苗二期臨床，高端疫苗5月12日徵65歲以上受試者參與試驗。（翻攝網路）

而就日前前副總統陳建仁接受電視專訪透露，自己與妻子已接受高端疫苗二期人體試驗，在施打完畢後並沒有感受到不適，朱凱翔則表示，雙盲試驗理論上受試者不會事先知道自己打的是疫苗還是安慰劑，這點陳建仁身為中研院院士不可能不知道，狠酸他替國產疫苗護航已經到了反科學跟反知識的程度。不僅如此，陳建仁在該專訪也提到國產疫苗未來要生產至2000萬劑不是問題，不過目前高端疫苗、聯亞生技兩家針劑產線都是以小分子化學藥物為主，要滿足台灣疫苗量產需求得再進行調整，能否如質如期且順利供應都還是未知數，陳建仁這番話怎麼說得比廠商還要更有信心。

朱凱翔進一步指出，現在台灣陷入防疫困境，陳建仁也必須要負很大的責任，因為早在去年七月他接受訪問就曾以國產疫苗的動物試驗已經快要完成作為喜訊昭告天下，不過這項消息卻讓許多專家聽了十分害怕，因為國際上的主要疫苗在那時都完成二期臨床試驗準備進入三期，已經落後了人家大半年居然不覺得是警訊，實在令人無法理解。

朱凱翔認為，台灣現在陷入防疫困境，前副總統陳建仁也要負很大的責任。（本報資料照）

除此之外，陳建仁在該篇訪問中也提到政府採購疫苗應「雙管齊下」，鼓勵國內疫苗廠商加緊腳步，把疫苗做得正確、有效，供應給全國使用；在國產疫苗未完成臨床試驗前，也可跟國外已經取得藥證的廠商預購相關疫苗，提供給醫護、防疫人員、高風險族群使用。朱凱翔直言，「真相大白啦，政府從頭到尾都沒有想讓你打進口疫苗，它想讓全民都等國產疫苗」，更何況當時政府就已經知道國產疫苗的研發進度落後，怎麼還敢讓人民冒這麼大的風險，痛批就是因為陳建仁錯誤的戰略，才導致現在國人沒疫苗可打的情況。

國產疫苗未解盲中央先簽約 朱凱翔批：全民被當白老鼠

(中時新聞網)