大陸國家衛健委新聞發言人米鋒5月31日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，中國履行將疫苗作為公共產品的承諾，已向全球供應了累計3億劑次的疫苗，為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。

根據新浪財經引述米鋒指出，截至5月30日，全大陸累計報告接種新冠病毒疫苗63917.2萬劑次。疫苗接種加速大規模推進，5月以來平均每天接種1247萬劑次，是4月份的2.58倍，其中單日接種最高超過2000萬劑次，要繼續加快推進疫苗接種，共築免疫長城。

(旺報 )