陸已向全球供應新冠疫苗3億劑次 17:222021/05/31 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸官方表示，至今已向全球供應新冠疫苗3億劑次。（示意圖，shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委新聞發言人米鋒5月31日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，中國履行將疫苗作為公共產品的承諾，已向全球供應了累計3億劑次的疫苗，為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。 根據新浪財經引述米鋒指出，截至5月30日，全大陸累計報告接種新冠病毒疫苗63917.2萬劑次。疫苗接種加速大規模推進，5月以來平均每天接種1247萬劑次，是4月份的2.58倍，其中單日接種最高超過2000萬劑次，要繼續加快推進疫苗接種，共築免疫長城。 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 (旺報 ) #劑次 #新冠疫苗 #接種 #新冠肺炎 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 菲男車禍過世被封成「木乃伊」 醫辯：怕他染疫散播病毒 11:462021/05/18 搜奇 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 03:472021/05/18 國際 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 別拿酒精噴毛小孩 新北市府首創寵物健康生活站 10:432021/05/18 健康 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 兩岸熱門新聞 林毅夫：光刻機禁售陸 ASML憂3年後將被陸反超並退出市場 - 兩岸 大陸推新政 一對夫妻可生育三個子女 - 兩岸 - 旺報 印陸軍參謀長：美日印澳四方對話不是對抗中國的軍事聯盟 - 政經 全球最累城市前十名 亞洲占六個 - 兩岸 - 旺報 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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