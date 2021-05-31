中壽(2823)今年首季初年度保費收入達259億元，年成長63％，且持續轉向利潤較高外幣商品。今年保費動能持續推升，但面臨疫情持續嚴峻，中壽因此透過數位轉型，疫情當下快速做好規劃準備，並配合金管會放寬人身保險投保規定，啟動遠距視訊錄音錄影方式投保，以視訊、數位簽名替代親晤親簽程序，並以電子保單方式發單，投保過程完全零接觸，降低疫情影響，延續今年以來強勁的保費動能。

中壽今年第1季稅後淨利98.4億元，年成長121％，每股稅後盈餘為2.08元。今年第1季初年度保費收入達259億元，其中，傳統型外幣新契約保費收入達191億元，年成長80％；此外，亦持續聚焦高價值型商品，前4月保障型保費較去年同期成長70％，保障型商品銷售量明顯提升。

中壽積極運用保險科技，協助客戶輕鬆簡單完成遠距視訊投保體驗。業務人員透過中壽獨家開發的數位工具，將相關投保文件備妥並以線上方式提供給客戶，客戶只要透過手機或平板電腦以及Line，與業務人員以視訊錄音錄影方式進行身份與投保意願確認；並在客戶在行動載具上進行數位簽名完成視訊親晤親簽作業；最後將必要文件拍照上傳資料回公司即進入核保流程。讓客戶在家防疫期間只要拿起手機就能進行投保，待疫情警戒降為二級或以下時，再將正本繳回保險公司。

此外，中壽率先捐助諮商心理師公會全國聯合會「心宅配·心生活」公益心理健康網路支持方案，民眾即日起可預約一對一免費30分鐘線上諮詢，目前已有200餘名合格諮商心理師願於疫情期間無酬響應此公益活動，相關行政建置經費由中壽獨家捐助。

總經理黃淑芬表示，在疫情衝擊下，中壽繼主動提供台北市退職醫護人員團體意外險和防疫保險，讓醫護人員無後顧之憂投入防疫服務，更觀察到疫情期間民眾憂鬱、心理失衡比例大增，獨家捐助公益心理健康網路支持方案所需行政建置經費，以預防醫學角度提醒民眾正視長期累積的心理壓力，提升自我免疫力。

(時報資訊)