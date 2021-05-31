疫情嚴峻，民眾盼能盡速施打疫苗，引發許多爭議、話題，基隆市長林右昌表示，疫苗是國民健康的公共財、疫苗之前人人平等，希望不要因為疫苗，而製造貧富或縣市對立。

林右昌表示，疫苗是國民健康的公共財，疫苗之前人人平等，「不論你是郭台銘還是路邊的遊民」，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利都一樣，他強調，不因貧富貴賤，也不因大企業員工或是路邊攤洗碗的」，更不因住在不同縣市而有差別。

林右昌指出，最近有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工，或是買給會員施打，但大家靜下心來想想，這樣真的是對的嗎，這樣真的好嗎？

林右昌說，相信大家都是出自善意、善心、善念，但因為中央疫苗不足，大家恐慌，希望疫苗趕快進來，反而製造貧富對立、縣市間的差異，更撕裂社會和諧。

林右昌認為，如果民間力量可以幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，應該樂觀其成，更需要大家合作一起努力，他進一步說明，中央流行疫情指揮中心不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好說明與釋疑，並強調，疫苗是一個國民健康公共財，大家都有權利施打。

(中時 )