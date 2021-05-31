嘉義大學31日發布聲明，110學年度學雜費不調漲，維持109學年度收費基準，與家長及學子共同抗疫，嘉大表示，有關「反教育商品化聯盟」在臉書粉絲專頁揭露嘉大有意調漲學費經媒體刊登之訊息有誤，特此說明。

嘉大表示，嘉大學雜費一直都是全國最低，今年也未報部調整，以109學年度標準較之全國公立大學，平均少收2000多元，與前25％學校平均相比差額達4000多元，與後25％學校平均相比，仍有至1200多元的差額。

嘉大表示，日前啟動110學年度學雜費調整相關作業，主要是審酌107至109年度的財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，都符合教育部規定之學雜費調整審議基準，因此依學雜費調整審議小組會議決議啟動「110學年度學雜費調整案」前置調查作業，於3月至4月期間召開3次學雜費調整公聽會，受多數學生代表認同。

嘉大表示，雖已完備前置作業程序，但因應疫情嚴峻，與民眾共體時艱，今年5月25日報教育部110學年度學雜費仍決定不調整，教育部於110年5月28日函復已備查在案。

(中時 )