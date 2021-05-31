六月畢業季即將到來，隨著疫情持續升溫，新鮮人的求職之路，似乎更加艱辛。有位赴德攻讀碩士學位的網友，雖具有相對熱門的UI/UX專業，在找尋工作的過程中，仍吃了不少敗仗，歷經多次改善修正，才終於順利獲得Offer，她將心態調整與面試過程，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友在德國完成碩士學位後，便開始在當地找工作，花費約5個月的時間，才終於找到各方面皆符合理想的職缺。回顧求職過程，她形容是「很孤單很灰暗，常常陷入瘋狂自我懷疑、極度不自信的輪迴」，因急著找到工作，起初的她像跑短跑一樣，每次面試都是耗盡體力地猛衝，若不幸落選，就像精力被掏空般頓失目標。

在幾次期待落空後，她決定調整不健康的心態，不再將面試當成「短跑」，而是「馬拉松」，將每次面試視為一個個小里程，她仍舊努力準備每個得來不易的機會，但她時刻提醒自己，在這過程中穩住步調，維持每日的例行事項，像是每天固定投遞3~5間公司、閱讀5篇UI/UX相關文章等，她認為這樣的心態幫助很大，更是自己能夠在這場「馬拉松」完賽的主因。

透過每次面試的練習，她看見自己的不足，並即時做出修正，在面試如今工作的公司時，她更懂得講出面試官感興趣的話題，像是在前公司如何建立design system和design guideline等，也針對公司的首頁，進行重新設計提案，並在面試官提出疑問時，有條理地說明這樣設計的原因，即便犯錯也勇於承認，並提出改善的措施，最終成功獲得Offer。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論在何處求職，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由前輩們的「面試經驗」心得文章、「工作甘苦」經驗分享、「應徵技巧」等文章分享經驗，有助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)