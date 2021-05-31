有鑑於離島醫療量能缺乏，為避免造成防疫破口，台東縣長饒慶鈴宣佈，即日起，凡進入蘭嶼、綠島者，採自願性方式可前往當地衛生所快篩，目前2座離島皆可提供準確率達95％以上的PCR核酸檢測，且備有快篩試劑。

饒慶鈴縣長表示，因應疫情快速變化，在跨鄉鎮市緊急應變視訊會議中，蘭嶼鄉長夏曼.迦拉牧及綠島鄉長謝賢裕都一再表達離島醫護量能不足情況下，一旦確診案例發生，將造成離島醫療及當地居民健康極大壓力。

為提升兩離島防疫量能，目前蘭嶼、綠島皆可提供準確率達95％以上的PCR核酸檢測，且備有快篩試劑。為了保護自已也保護離島，呼籲進入兩離島的遊客或民眾，若有需要可自願性前往當地衛生所自費進行快篩，以利保障兩離島防疫工作。

縣府表示，由於台灣本島新冠肺炎疫情升溫，確診人數不斷攀高。中央流行疫情指揮中心日前宣布，同意金門縣、澎湖縣、連江縣三離島可在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但強調不得強制採檢。

另外，今日也宣布台北松山等5航空站設篩檢站，有症狀者不可搭機、14天內有症狀須現場快篩陰性始得搭機，前往離島，因此即日起，只要兩離島進出的鄉親有需要，也可採自願性至當地衛生所快篩檢驗。

(中時 )