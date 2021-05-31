新冠肺炎疫情急升溫，全國三級警戒延長至6月14日，衝擊內需服務業與相關消費產業，因而行政院推動紓困4.0，並指示加速、加強、加碼3原則，相關現金紓困執行，最快6月4日可以上路。防疫政策日益嚴密限縮全民經濟消費活動，究竟在疫情下生活有多不容易？

根據1111人力銀行調查指出，有高達9成2的受訪上班族，因為新冠疫情而影響生活作息；用自評程度細分，有27.7%「41~60分；明顯不方便默默承受」、31.0%「61~80分；很不方便已經造成壓力」、10.0%「81~100分極度不便身心壓力爆表」；但也有人已經適應防疫生活步調，有24.3%表示「21~40分有不方便但可調適」及7.0%「1~20一點點不便但影響不大」。

為防堵疫情可能從雙北蔓延到外縣市，中央流行疫情指揮中心於5月19日宣布全國疫情升為三級警戒，對於國內經濟活動造成明顯衝擊，對上班族的工作也產生諸多影響，調查發現，其中以被減薪/減班/無薪假24.5%居冠，其次則是兼職收入歸零23.9%、業績下滑/收入獎金變少21.7%、在家工作效率不彰16.7%及分流上班工作量變大14.1%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，確診人數不斷升高，加深國人防疫意識，多數人只出門採購民生必須品隨即返家，自主性封城導致民間消費活動減至最低。透過交叉分析看出，「民生服務」及「百貨販售」2大慘業受創最深，服務業從業人員憂心被減薪、減班甚至放無薪假；百貨業員工則煩惱沒有顧客上門消費，會直接影響獎金收入。日前更有百貨業開出第一槍，零售區域全面暫停營業至5月28日，採取最低營運方式自主調整營業範圍。

為了配合防疫政策，讓消費者及員工放心，許多餐廳業者也紛紛推出防疫外帶優惠價、無接觸外帶快取，從點餐、取餐到行動支付完全無接觸，同時更結合外送平台，把美食送到家，積極調整營運方向，力拼外帶市場。

(中時新聞網)